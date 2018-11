Steeds meer baby’s wonen bij één ouder

Zoon eerder slachtof­fer: ‘Zo'n brug-ongeluk had niet meer mogen gebeuren’

29 november Het echtpaar dat woensdagavond van de Prins Bernhardbrug in Zaandam viel, ligt nog steeds in het ziekenhuis. In 2015 ging het ook al mis in diezelfde stad. Wesley Fontijn verloor zijn moeder die met de fiets op de brug stond toen deze omhoog ging. Ze viel vijftien meter naar beneden: ‘Dit had helemaal niet meer mogen gebeuren’.