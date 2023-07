Steeds meer lhbti’ers voelen zich onveilig in Nederland: ‘Onze tijd als voortrekker is allang voorbij’

Steeds meer lhbti’ers voelen zich onveilig in Nederland. Een meerderheid van de groep ziet dat (online) haat tegen hen groeit of in ieder geval meer ruimte krijgt. Toch zijn er minder lhbti’ers die zelf iets vervelends hebben meegemaakt om wie ze zijn.

Dat blijkt uit een enquête onder het Eenvandaag Opiniepanel, waaraan ruim 2800 mensen meededen die onderdeel zijn van de lhbti-gemeenschap. De resultaten van het onderzoek schetsen een somber beeld van de acceptatie van deze groep in Nederland.

Zo zeggen ondervraagden dat online haat op sociale media richting de gemeenschap groeit. ,,Ik lees harde en kwetsende uitingen waar mijn maag soms van omdraait, omdat ik dan besef dat ze het ook over mij hebben.” Sommigen zeggen daarbij dat de gemeenschap de laatste jaren steeds zichtbaarder wordt, waardoor geweld of nare reacties nog meer opvallen.

Door die verharding in de samenleving voelen lhbti’ers zich minder op hun gemak om te zijn wie ze zijn. Een derde (32 procent) voelt zich vrij om hand in hand te lopen met hun geliefde. Een groot contrast met ondervraagde hetero’s, van wie bijna driekwart (72 procent) diezelfde vrijheid voelt. Die conclusie geldt ook voor zoenen in het openbaar. 63 procent van de hetero’s voelt die vrijheid, tegenover 29 procent van de lhbti’ers in het onderzoek.

Hoewel afgelopen jaar bekende personen uit de gemeenschap fysiek zijn aangevallen, zijn er minder lhbti’ers die zelf iets vervelends hebben meegemaakt om wie ze zijn. Iets meer dan een kwart (28 procent) zegt dat over het afgelopen jaar, tegenover 41 procent die dat vorig jaar aangaf. ,,Het grote schreeuwen lijkt toegenomen, maar in real life, zoals werksituaties of verenigingsleven, lijkt het steeds toleranter te worden.”

Een kleine kwart (23 procent) van de lhbti’ers in Nederland ziet ons land nog als voortrekker. In 2019 was dat nog meer dan de helft (51 procent). ,,In de tijd van het homohuwelijk legaliseren? Absoluut. Nu? We komen niet eens in de buurt. We bungelen ook niet onderaan, maar onze tijd als voortrekker is allang voorbij”, reageert een panellid.

‘Stoornis’

Dat Nederland geen 'gidsland’ meer is, vinden lhbti’ers al langer. ,,Maar ze voelen dat haat tegen hen ook groeit, of op z’n minst steeds meer ruimte krijgt. Ze noemen bepaalde kranten waar mensen daarvoor de ruimte krijgen, of politieke partijen die het in de Tweede Kamer hebben over de ‘psychische stoornis’ van transpersonen,” aldus onderzoeker Daphne Cornelisse.

Een overgrote meerderheid (73 procent) vindt Pride-evenementen in Nederland dan ook belangrijk. ,,Zoiets als een bekende dragqueen die bedreigd en aangevallen werd in Amsterdam laat maar weer zien dat de Pride belangrijk is en blijft!”

