Steeds meer Nederlanders laten ontlasting checken

Jumbo doet paaseitjes na incident met naald in de aanbieding

6 april Je vindt een naald in een paaseitje van Jumbo en gaat verhaal halen bij de supermarkt. Onmiddellijk worden uit voorzorg alle andere zakjes uit de manden bij de kassa’s gehaald. Maar een paar dagen later liggen ze weer in de winkel, in de aanbieding. Dat constateerde Manare uit Breda. Ze is woest op Jumbo.