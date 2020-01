Steeds meer ouderen op social media: ‘toen wij op Facebook kwamen, gingen kleinkinderen naar Insta’

In het nieuwste onderzoek naar ict-gebruik door huishoudens in 2019 constateren de CBS-onderzoekers vandaag een forse online inhaalslag door senioren. Vooral in de leeftijdscategorie 65 tot 75 jaar is de stijging enorm: in 2014 was 40 procent van deze groep actief op sociale media, in 2019 was dat al 76 procent. En vier op de tien 75-plussers Whatsappen, Facebooken of Twitteren tegenwoordig, dat percentage lag in 2014 nog op 13 procent. Het uitwisselen van berichten via diensten als Whatsapp is daarbij het meest populair.