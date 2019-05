Steeds meer oxycodongebruikers in verslavingszorg

Oxycodon is een sterke pijnstiller die wordt gebruikt bij hevige pijn, zoals pijn na operaties, verwondingen en kanker. Het wordt veel voorgeschreven door huisartsen. Er is al veel gewaarschuwd voor het medicijn, dat wel eens vergeleken wordt met heroïne omdat het tevens geestverruimend kan werken. In het medische tijdschrift Medisch contact werd oxycodon al eens ‘een nieuwe heroïneplaag’ genoemd door huisarts Jos van Bemmel.

Volgens RTL Nieuws stijgt het aantal mensen dat verslaafd is aan de pijnstiller en wil afkicken de laatste jaren enorm. ,,Het is echt een nieuwe doelgroep.” zegt verslavingsarts Romeo Ashruf, van de Parnassiagroep tegen RTL. Hij ziet patiënten die zichzelf totaal niet als een verslaafde zien, omdat zij de oxycodon gewoon via hun apotheek hebben gekregen. ,,Het helpt vaak goed tegen de pijn, maar gebruikers kunnen er ook high van worden.”

Vervijfvoudigd

In tien jaar tijd is het aantal voorschrijvingen van oxycodon vervijfvoudigd, bleek in februari dit jaar. Alleen al het aantal gebruikers van oxycodon is in tien jaar vervijfvoudigd tot 485.000 patiënten. In totaal namen 730.000 mensen sterke en potentieel verslavende pijnstillers in 2018, blijkt uit nieuwe cijfers. Tel daar het populaire ‘mildere’ middel Tramadol bij op en je komt aan 1,3 miljoen gebruikers.