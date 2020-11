Steeds minder voorstanders voor groei Nederlandse luchtvaart

KLM vreest schade door extra beperking nachtvluch­ten kabinet

2:25 Luchtvaartmaatschappij KLM is niet te spreken over een extra beperking voor nachtvluchten die in de definitieve luchtvaartnota van het kabinet is opgenomen. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat er aanzienlijk minder vluchten in de nacht plaatsvinden, en die mogen niet worden verschoven naar de vroege ochtend of late avond. KLM vreest door die laatste eis voor het eigen verdienmodel.