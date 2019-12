Steekpartij voor Drachtster kroeg: één gewonde, tienerdaders gevlucht en matpartij met politie

Voorzitter Twents ziekenhuis: prins Claus was niet onder behande­ling bij Jansen Steur

23:40 In het interview van de scheidend voorzitter van de raad van toezicht van Medisch Spectrum Twente (MST) met de Twentse Courant Tubantia “wordt ten onrechte de indruk gewekt dat prins Claus in behandeling was bij neuroloog Ernst Jansen Steur". Dat meldt het ziekenhuis vanavond in een verklaring.