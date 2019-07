Stefan probeerde doodsbange ree te redden: ‘Die lange file kwam door mij, sorry’

Het goede nieuws: de ree leeft nog, zegt Van Dam. Hij spreekt daarmee het bericht van de ANWB tegen, die meldt op Twitter dat de jonge ree is overleden en dat er aan het begin van de avond een ‘rouwstoet’ van 1,5 uur stond op de A50. Van Dam: ,,Ik heb het niet zelf gezien, maar ik heb het rechtstreeks van de politie. Die zei dat de ree in een weiland was beland en veilig was.’’ Wie heeft er nu gelijk? De politie kon maandagavond niet reageren.

Gestrest

Feit is dat er een lange file stond op de rijbaan richting Zwolle. Hij kwam net uit een file bij Apeldoorn en was blij dat hij gas kon geven toen hij werd ingehaald door een reebok. ,,Het dier leek gestrest. Het bleef op de middenberm rennen. Een bus die vlakbij me reed, zette een zwaailicht aan en samen gingen we er achteraan. Ondertussen waarschuwde ik de hulpdiensten, het duurde best lang voordat ze er waren trouwens.’’

Quote Als er een ongeluk was gebeurd dan had iedereen nog langer moeten wachten Stefan van Dam , Meppel

Met een snelheid van zo’n 20 tot 30 kilometer per uur bleven Van Dam en de busbestuurder achter de ree aan rijden. In de hoop dat het over de vangrail zou gaan, naar veilig terrein. Het overige verkeer moest wachten en dat zorgde voor oponthoud, aldus de Meppeler. ,,Vervelend, dat snap ik. Maar als er een ongeluk was gebeurd dan had iedereen nog langer moeten wachten. Het kon erger.’’