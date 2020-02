‘Stel dat mijn kind ziek wordt, en de stamcellen zijn kwijt...’

Nederland­se verdachten drugshan­del Sziget-festival gaan in beroep

6 februari Advocaten van de van drugshandel verdachte Nederlandse topsprinter Roelf B. en Gert-Jan N. gaan in beroep tegen de verlenging van hun voorarrest in Hongarije. De rechtbank in Boedapest maakte vandaag bekend dat zij nog zeker tot 9 mei in hechtenis blijven. De twee werden in augustus opgepakt tijdens het Sziget muziekfestival in Boedapest.