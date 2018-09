Stel uit Apeldoorn overleeft caravanbrand in Brabantse Bladel niet

Op de camping heerst een verslagen sfeer. Veel vakantievrienden zagen hoe de caravan van een bejaard echtpaar uit Apeldoorn op camping De Achterste Hoef in Bladel door brand werd verwoest. Het Apeldoornse echtpaar stond op een veld waar veel van de gasten elkaar al goed kennen. Hier stonden al lang geregeld dezelfde vakantiegangers. De twee slachtoffers kwamen bijvoorbeeld al zo'n vijftien jaar naar Bladel. De campinggasten werden rond half drie 's nachts wakker van knallen en zagen de caravan met voortent tegen de bosrand flink branden. ,,Mijn man maakte me wakker. Hij rook gas", vertelt een campinggast. De hulpdiensten konden niets meer redden. Ongeveer dertig gasten werden in de vroege ochtend opgevangen in de kantine.

Luciferdoosje

Oorzaak

Buiten de kantine op de loungeset rookt een enkele gast een sigaretje en gissen ze naar de oorzaak van de dodelijke brand. ,,Ze rookten allebei niet." Maar ze hadden een elektrische deken. En muggenstekkers. En telefoonopladers. Een campinggast heeft in zijn eigen caravan voor de zekerheid maar alle stekkers uit het stopcontact getrokken. De omgekomen vrouw zou dinsdag 71 worden. ,,Het cadeautje ligt in onze caravan."



De eerste appjes naar de kinderen worden gestuurd. ,,Want m'n dochter heeft nachtdienst", zucht een vrouw. De meeste media melden dan nog alleen maar dat een echtpaar op de camping is omgekomen. Niet waar ze vandaan komen. Dus de kinderen van echtparen uit Amersfoort, Helmond, Acht en andere hoeken van het land moeten geen moment het idee krijgen dat hun ouders mogelijk iets ergs is overkomen.



Nee, de meesten gaan niet naar huis. Daar ben je toch maar alleen, klinkt het. ,,Ik denk dat het goed is om te blijven", zegt de Helmondse Maria van Manen. ,,Zodat je dit met elkaar kan delen."



Rond half zeven loopt de kantine leeg en komen de eerste zaklampen in de schemering over de campingweggetjes naar het veld. Dat is halverwege afgezet met politielint. Een deel van de gasten mag nog niet naar bed, horen ze van agenten. Eerst moet de technische recherche beoordelen of dat het onderzoek niet zal hinderen.