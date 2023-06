Stelling | De afschaffing van de slavernij moet een nationale feestdag worden

Wie vanaf de Schevening­se boulevard naar strandten­ten kijkt, wordt daar niet blij van

De strandboulevard van Scheveningen is de afgelopen jaren flink op de schop gegaan. Er is voor miljoenen in geïnvesteerd. Maar veel strandtenten zien er niet best uit. Omdat de achterkant van die tenten naar de boulevard is gebouwd, zie je vooral rommelige keukens, afvalbakken, afzuiginstallaties en opgestapelde strandbedden. ,,Dit kan wel wat aantrekkelijker ja.’’