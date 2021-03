Stempotloden hit op Marktplaats: ‘Collectorsitem, slechts één keer gebruikt’

De afgelopen dagen is er meer dan 300.000 keer gezocht naar rode stempotloden op Marktplaats. Maar voor liefhebbers is de keuze dan ook reuze. Er worden momenteel meer dan 1500 potloodjes aangeboden. En je krijgt nog waar voor je geld ook: ‘Slechts één keer gebruikt, een echt collectorsitem en volledig coronavrij!’

Delen per e-mail

Enkele marktplaatsgebruikers met veel extra tijd omhanden hebben hun advertenties opgeleukt met ronkende teksten. Zo schrijft ene ‘DS’ uit Utrecht: ‘Als extra service kan ik het potlood nog scherper slijpen, tegen een meerprijs van €1000. Ook het ontsmetten met alcohol (i.v.m. covid-19) is mogelijk, ook tegen een meerprijs van €1000.’ Bieden kan vanaf 99.999 euro.

Bij een advertentie uit Almelo staat ook een uitvoerige beschrijving: ‘Zeer mooi potlood aangeboden, slechts eenmaal 7 seconden gebruikt, op 17 maart 2021, om 12:37 uur. (...) Ik doe hem weg omdat hij toch kleiner uitvalt dan ik dacht en omdat rood toch niet helemaal mijn kleur is.’ Vraagprijs: 495 euro.

Ook opmerkelijk is een advertentie uit Amsterdam: ‘In de berm van het fietspad tussen de Jan van Galenstraat en de Willem de Zwijgerstraat (...) heb ik deze doos met ‘250x Potlood roodschrijvend - Stempotloden 8,75 cm’ gevonden. Ben jij deze verloren, of ken je iemand, neem dan contact met me op. PS: De bijbehorende ingevulde stembiljetten hou ik voor mijzelf.’

Voor wie zin heeft vanavond in de lampen te hangen is er ook goed nieuws. Ene Jacob uit Amsterdam biedt zijn avondklok-vrijwilligersontheffing van het stembureau aan. Met potlood en al ben je voor 24.95 euro klaar. Overigens is het verkopen en delen van ontheffingen niet toegestaan.

Volledig scherm Gevonden! © Marktplaats

Gratis

Normaliter is ‘gratis’ de populairste zoekterm op Marktplaats, met 50.000 hits op een dag. Of het ‘Covid-19 stempotlood’ ook daadwerkelijk al verkocht is, kan Marktplaats niet inzien.

Vanwege het risico op een coronabesmetting werd voor de verkiezingen besloten dat de rode stempotloden dit jaar per persoon werden verstrekt. Liefhebbers mochten het potlood na afloop mee naar huis nemen. Ook was er een mogelijkheid het gebruikte potlood bij het stembureau achter te laten in een speciaal daarvoor aangewezen bak.

Bekijk al onze belangrijkste nieuwsvideo's in deze playlist.