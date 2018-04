Stenen Labrador waakt over kindergraven in Goes

Nederland maakt zich op voor de eerste warme dag van het jaar

9:27 We kregen gisteren al een voorproefje maar vandaag is het dan echt zover: de eerste warme dag van het jaar! De zuidelijke bries doet de temperatuur op veel plaatsen oplopen tot 20 graden of meer. Morgen wordt het nog iets warmer en volgende week houdt het lenteweer aan, voorspelt Weerplaza.