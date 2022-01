Stephano (31) ging naar zijn ouders om oud en nieuw te vieren, maar kwam nooit aan

UPDATE Het is de warmste 30 december ooit, en ook 's nachts bleven de temperatu­ren hoog

Met 13,1 graden om 10.30 in de Bilt is het officieel de warmste 30 december sinds de metingen in 1901. Nog nooit werd er op het hoofdstation van het KNMI zo'n hoge temperatuur gemeten. Ook de nachten waren warm, maar over een record kunnen we nog niet spreken, meldt Weerplaza.

