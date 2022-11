Steven (68) stal volgens OM 264.000 euro van kringloop voor drugs, drank en prostituees

Eerste lokale vorst gemeten en dat is ‘rijkelijk laat’

Haal de ruitenkrabber maar tevoorschijn: voor het eerst dit najaar is er lokaal vorst gemeten. Op het weerstation Ell in Limburg koelde het in de nacht van zondag op maandag af naar -1,1 graden, meldt Weerplaza. ‘Rijkelijk laat’, want normaal daalt het kwik al zo'n drie weken eerder onder het vriespunt.

14 november