Stiefvader laat 12-jarige jongen misbruiken om dochter te redden: ‘Ik had geen keuze’

Hij neemt zijn 12-jarige stiefzoon in de nacht mee naar een groot, leegstaand pand in Wijchen. Geeft hem daar een drankje met GHB, met de woorden dat het om ‘heilig water’ gaat. De man laat hem zijn handen in touwlussen steken, doet een doek over zijn gezicht, zegt dat er zo iemand komt om hem te kietelen en vertrekt om een kaarsje in het bos aan te steken.



Even later komt er inderdaad iemand. Die de vastgebonden jongen, die geen kant op kan, seksueel misbruikt en dan weggaat. Het wanhopige kind slaagt er uiteindelijk in om weg te komen. Een nachtelijke sporter treft de huilende jongen om 02.30 uur ’s nachts aan, ontfermt zich over hem en belt de politie.