Stiefzus Nicole van den Hurk: Dat zo iemand vrij rondloopt, bevreest me

Live TwitterJos de G., verdacht van de verkrachting van en doodslag op Nicole van den Hurk (15) in 1995, moet naast een 'forse gevangenisstraf' tbs met dwangverpleging opgelegd krijgen, vinden de nabestaanden van het slachtoffer. ,,Slechts vijf jaar voor verkrachting en niets voor moord. Dat zo iemand vrij rondloopt, is iets wat mij bevreest'', verklaart Nicole's stiefzus Debbie.

Onze verslaggever is aanwezig bij de zaak tegen de man die in Valkenswaard opgroeide en twittert hieronder live mee over de zitting.

Er bestaat groot gevaar voor herhaling, betoogde de advocaat van de nabestaanden van Van den Hurk, Richard Korver, vanochtend voor het gerechtshof in Den Bosch. De G. moet voor beide feiten - zowel verkrachting als doodslag - worden veroordeeld, aldus de advocaat. Het bewijs voor zijn daderschap is geleverd, alternatieve scenario's zijn niet aannemelijk geworden. Daarvan zijn Korvers cliënten overtuigd.

De G. werd eerder veroordeeld voor gewelds- en zedenmisdrijven. Korver noemde het 'volstrekt onverantwoord' om De G. onbehandeld te laten terugkeren in de samenleving.

Muisstil

De 51-jarige De G. staat in hoger beroep terecht voor het verkrachten en doden van de Eindhovense scholiere. Zij verdween op 6 oktober 1995. Ruim zes weken later werd haar lichaam in een bos gevonden. De G. werd in 2014 gearresteerd, na hernieuwd dna-onderzoek. Hij ontkent Nicole iets te hebben aangedaan, zoals in de zitting van gisteren nogmaals duidelijk werd. De rechtbank veroordeelde hem alleen voor de verkrachting, voor de doodslag vond zij het bewijs te wankel. De G. kreeg vijf jaar cel.

Tijdens de zitting van vandaag werden ook de schriftelijke verklaringen van Nicole's stiefzus Debbie en halfbroer Tommy voorgelezen. ,,Slechts vijf jaar voor verkrachting en niets voor moord. Dat zo iemand vrij rondloopt, is iets wat mij bevreest", leest de voorzitter van het gerechtshof voor uit de brief van Debbie.

Het was muisstil in de rechtszaal toen de verklaringen werden voorgelezen. ,,Leren leven met dit zal ik nooit doen. Complete gezinnen zijn verwoest en aangetast door een leven weg te nemen. Laten we mijn zus Nicole met respect behandelen'', verklaart Tommy. Volgens hem is de pijn onbeschrijfelijk. In plaats van dat zijn zus Debbie lekker onbezorgd kon slapen, zag hij haar als 6-jarig meisje al met veel vragen over de dood van Nicole worstelen.

Bossen

Nicole van den Hurk uit Eindhoven verdween op 6 oktober 1995. Anderhalve maand later werd haar lichaam gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. In 2014 arresteerde de politie De G.

Op het lichaam van Nicole werd dna-materiaal van drie personen gevonden, zeer waarschijnlijk van Jos de G., het toenmalige vriendje van Nicole én van een onbekende derde. Volledige matches zijn er niet, het gaat vooral om termen als 'zeer waarschijnlijk'.

De G. zegt dat het niet zijn dna is. ,,Zeker niet in de context waar het hier over gaat.'' Als het wel zijn dna is, is het seksuele contact tussen hem en Nicole vrijwillig geweest, betoogt hij.

