Stiekem screenshots van Instagram Stories maken is voorbij

Sinds augustus 2016 is het op Instagram mogelijk om videoverhalen te maken, stories genaamd. De functie werd gezien als een kopie van de app Snapchat, die gebouwd is op het versturen van video's van maximaal tien seconden lang. Bij Snapchat verdwijnen de video's na het bekijken, in Instagram blijven de video's in de zogeheten Story staan. De video's verdwijnen na 24 uur automatisch weer uit de story, maar de gebruiker kan ze natuurlijk ook al eerder verwijderen.

In de applicatie Snapchat worden al lange tijd notificaties gestuurd wanneer iemand een schermafbeelding, of screenshot, maakt van verstuurde tien-secondenfoto's of -video's. Bij Instagram is dat nieuw. Het werd eerder in januari al aangekondigd maar het lijkt dat de nieuwe functie van Instagram nu geactiveerd is. Er is nog een beetje speelruimte: de melding komt past bij het maken van de tweede screenshot van dezelfde story.

Direct Messages

Voor persoonlijke chatberichten, of 'direct messages', die via Instagram verstuurd kunnen worden, werden sinds november 2016 al meldingen gemaakt wanneer iemand een schermafbeelding maakte van het gesprek. Voor de stories van Instagram is dit nieuw. De nieuwe functie wordt opgemerkt door gebruikers.

Instagram vs. Snapchat

De sociale kanalen Instagram en Snapchat zijn ongeveer even oud. Hoewel Snapchat een groeispurt had en lange tijd de populairste was, is Instagram de app al lang voorbij. De storyfunctie van Instagram heeft daar zeker aan bijgedragen: waar Snapchat wereldwijd 166 miljoen dagelijkse gebruikers heeft, hebben de Instagram Stories er 250 miljoen eind 2017, aldus TechCrunch.

Gisteren kwam Snapchat met een nieuw ontwerp en een nieuwe indeling van de applicatie die in Amerika al in gebruik is genomen. Het nieuwe ontwerp verschilt veel van hoe de app er eerst uitzag, meldt The Independent, en dat valt bij vele gebruikers niet goed. Sommige gebruikers van Snapchat zeggen over te stappen op Instagram, of grappen dat ze teruggaan naar de ouderwetse klaptelefoon.