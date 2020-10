Stijging ziekenhuisopnames minder snel dan voorspeld, ‘maar we zijn er nog niet’

Er liggen 691 mensen in het ziekenhuis met corona, tien minder dan gisteren. Daarvan liggen er 152 op de intensive care (ic), twee meer dan gisteren. ,,In de afgelopen 24 uur zijn er elf patiënten verplaatst, waarvan twee ic-patiënten. Vandaag wordt er ook weer verspreid’’, zei Kuipers tijdens een persconferentie. ,,Met de ontwikkeling van de getallen in de afgelopen 48 uur stellen we onze prognose iets bij voor het aantal ziekenhuisopnames. Ondanks de stabilisatie verwachten we nu volgende week 750 klinische patiënten, en richting de 175 ic-patiënten. Dat is nog niet het effect van de maatregelen, de stijging van het aantal ziekenhuisopnames gaat wel even door.”