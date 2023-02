Stille tocht nog niet voorbij of er vallen weer slachtoffers door messengeweld tieners

Terwijl honderden mensen in Den Haag meeliepen in een stille tocht voor een snackbarhouder die werd doodgestoken door drie tieners, waren op meerdere andere plekken in Nederland wéér tieners betrokken bij steekincidenten. Het messengeweld onder jongeren neemt toe.

Honderden mensen liepen vrijdagavond met bloemen en lampionnen door de Haagse Houtwijk om stil te staan bij de dood van snackbareigenaar Wei Chen (39). Hij werd een week eerder om onduidelijke reden op straat aangevallen en doodgestoken. De verdachten zijn twee meisjes van vijftien jaar oud en een 17-jarige jongen. ,,Hoe kon dit gebeuren? Deze tocht is protest tegen geweld, een oproep om op elkaar te letten”, stelde een spreker na afloop.

Maar die woorden waren nog niet vervlogen in de Haagse wind of de volgende steekincidenten, waar tieners bij betrokken waren, hadden al plaatsgevonden.

Hilversum en Maastricht

In Hilversum raakte een 14-jarige jongen vrijdag aan het eind van de middag gewond bij een steekincident op een sportveldje, meldt de politie. Hij moest naar het ziekenhuis. De dader of daders zijn vermoedelijk ook minderjarig en nog niet gevonden.

Aan de ander kant van het land, in Maastricht, werd zaterdagochtend vroeg een 17-jarige jongen uit die plaats aangehouden na een steekincident in de buurt van de markt in die stad. Twee mensen raakten daarbij gewond. De verdachte is kort na het incident opgepakt, aldus de politie. Wat de aanleiding is en wat zich precies heeft afgespeeld, wordt nog onderzocht. De twee gewonde personen zijn met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Ook in Sittard en Uden werden in de nacht van vrijdag op zaterdag mensen opgepakt na steekpartijen. De leeftijden van die verdachten zijn nog niet bekend.

Toename messengeweld

Vorige maand werd al duidelijk dat het messengeweld door tieners toeneemt. De politie houdt jongeren verantwoordelijk voor ongeveer zeventig steekincidenten vorig jaar, het hoogste aantal in de afgelopen jaren. Tien mensen kwamen om het leven door die incidenten in 2022. Dat is meer dan in 2020 en 2021 bij elkaar, zo bleek in januari uit een analyse door persbureau ANP.

Begin januari nam de politie meerdere messen in beslag bij een groep jongeren tussen de veertien en zeventien jaar bij een McDonald’s in het centrum van Den Haag. ,,We zien bij hen steeds vaker wapens”, stelde de politie.

