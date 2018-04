Stille tocht tegen beleid Oostvaardersplassen eindigt met kruislegging

Het kruis is afkomstig van voedergroep de Dukes. Die heeft zich vernoemd naar de Dukes of Hazards, die opkwamen voor mens en dier. ,,Dat doen wij ook'', zegt woordvoerster Anja Dijkstra. De toegestroomde demonstranten liepen mee in een stille tocht. Ook werden enkele toespraken gegeven vanaf een paardentrailer.



De taal van organisator Bas Metsenmaekers was hard. ,,Dit is de laatste protestactie waarbij ik garandeer dat alles vreedzaam verloopt'', zegt hij. ,,Als de provincie nu nog niet luistert dan trek ik mijn handen er vanaf en zoeken ze het maar uit. Hoe het dan verder gaat, daar kan ik alleen maar over speculeren. De emoties zijn groot bij veel actievoerders.''