Stille tocht voor Derk Wiersum en petitie gehandicaptenzorg in De Ochtend Show to go

Met Patrice van Vugt gaan we in gesprek over de gehandicaptenzorg die onder druk staat. Initiatiefnemers van de actie ‘Wij Willen Gezien Worden’ hebben als gevolg daarvan een petitie opgesteld en inmiddels 60.000 handtekeningen verzameld. Van Vugt werkt als zzp’er in de zorg en vertelt over eigen ervaringen. Hans Waardenburg, bestuurslid bij Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, zal meer vertellen over de petitie.



Acteur André Dongelmans is te gast om te vertellen over de nieuwe theatervoorstelling Ghost Stories en over het succes van de Luizenmoeder.