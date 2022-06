Stille tocht voor Manon die in Colombia omkwam door verdwaalde kogel

De woensdag in Colombia bij een noodlottige schietpartij om het leven gekomen Manon van de Zande (27), wordt dinsdag herdacht tijdens een stille tocht in Lienden.

‘De mooiste bloem wordt als eerste geplukt’, is de tekstregel die op een door Anouk van de Zande, de zus van Manon, gedeeld Facebook-bericht staat. Daaronder wordt een oproep gedaan aan mensen die willen meelopen in de stille tocht. ‘Neem allemaal één bloem mee om Manon te herdenken'. De tocht vertrekt dinsdag om 20.00 uur bij winkelcentrum Timmer in Lienden.

De 27-jarige Manon van de Zande uit Eck en Wiel zat woensdag aan een tafeltje in een restaurant in het stadje Leticia toen twee mannen binnenkwamen en het vuur openden. De vrouw werd geraakt door een verdwaalde kogel en overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Ook een Braziliaanse vrouw overleefde de schoten niet.

Het doelwit van de schietpartij in Colombia waarbij de Betuwse om het leven kwam, was een Braziliaanse drugshandelaar.

Het gaat om de tweede Nederlander die dit jaar door vuurwapengeweld om het leven komt in Colombia. In april werd de 45-jarige zakenman Robert Lukkassen onder vuur genomen. De moord had veel weg van een goed voorbereide liquidatie. Volgens diverse ooggetuigen werd Lukkassen meerdere malen onder vuur genomen door twee mannen, die na de moord met hoge snelheid wegreden op een motor. Omstanders probeerden nog eerste hulp te verlenen, maar de Nederlander was ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.