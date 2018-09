Stints in de ban na dodelijk ongeval

,,Tot er nadere informatie is, stoppen we met het gebruik van de Stints", zegt een woordvoerder van AVEM Kinderopvang. ,,Wij gaan het vervoer anders inzetten. Wij hebben er een heleboel, maar niet overal werd met Stints gereden." Ook Kindercentrum Kindertuin maakt op haar website bekend onmiddellijk te stoppen met de elektrische bolderkarren. 'Gedurende het lopende onderzoek maken wij geen gebruik van onze Stints voor het vervoer van onze kinderen. Wij zorgen voor vervangend vervoer.'

Korein

Korein Kinderplein heeft eveneens besloten per direct de elektrische bakfietsen niet meer te gebruiken. 'Wij zetten de Stints niet meer in tot er duidelijkheid komt over de oorzaak van het ongeval vanuit de Onderzoeksraad voor Veiligheid', meldt de organisatie in een brief aan alle ouders.



Volgens Vivian van de Ven, directeur Korein Kinderplein, waren er binnen de kinderopvangorganisatie verschillende elektrische bakfietsen in gebruik. Van de Ven laat weten dat bestuurders een rijvaardigheidstraining krijgen voor het besturen van Stints. Ook worden de voertuigen jaarlijks onderhouden. De kinderen worden voorlopig op een andere manier vervoerd.