Stoel in de tuin, raam op een kier: zo kan demente man toch met zijn vrouw praten

Video Bijzonder moment in dichte dierentuin: ijsbeer­tjes Ouwehands voor ’t eerst naar buiten

18:35 De ijsbeertweeling die onlangs werd geboren in Ouwehands Dierenpark is vandaag voor het eerst naar buiten geweest. Een moment waar reikhalzend naar was uitgekeken, maar dat in een ander decor plaatsvond dan waar op was gehoopt. Door de coronacrisis zit de dierentuin namelijk op slot en kon er geen publiek bij het bijzondere moment aanwezig zijn.