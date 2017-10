Stoepzitter mag van de rechter 'gewoon' blijven zitten

Agriterreur Wie zaagt er nou 2.500 fruitboompjes door?

12:13 Het Land van Maas en Waal in de Gelderse provincie is in de greep van agriterreur. De nieuwste ontdekking betreft naar schatting 2.500 omgezaagde fruitboompjes bij een teler in Altforst. Inmiddels is er een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die naar de dader leidt.