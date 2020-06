Stoere Leon (3) uit Assen heeft nog één wens: spelen op het strand

Hij rent rond, stoot zijn Fristi om, zegt dan dat-ie liever ranja heeft en donderjaagt met zijn grote broer Ivo (5). Alleen aan het slangetje in zijn neus is te zien dat er iets anders is aan Leon. Hij heeft neuroblastoom, kanker die ontstaat in het zenuwstelsel. Zijn moeder Esther Feikens heeft nog maar een dag eerder te horen gekregen dat er niets meer voor Leon gedaan kan worden.



Daar zit ze dan in het Duurzaamheidscentrum in Assen, kalm en liefdevol troost ze haar jongste zoon als hij zijn drankje omstoot. Terwijl haar oudste zoon steeds weer over de politieboot begint. Die ligt bij de Baggelhuizerplas in Assen speciaal voor hen klaar, maar ze moeten even wachten tot de zware regen gestopt is.