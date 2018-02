'Stoffelijk overschot in woning Zwolle is van al langer vermiste man (38)'

update & videoHet stoffelijk overschot dat de politie gisteren heeft aangetroffen in de woning aan de Van Zuylenware in Zwolle, is van de 38-jarige Zwollenaar die al sinds 7 februari vermist is. Dat heeft de familie van de man zojuist bevestigd aan de Stentor .

De politie wil niet bevestigen dat het inderdaad om de vermiste man gaat. ,,Onze rechercheurs hebben zaterdagavond contact gehad met de familie. Maar ik kan het pas bevestigen als het onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is afgerond en wij honderd procent zekerheid hebben over de identiteit van het slachtoffer. En de uitslag van dat onderzoek verwacht ik elk geval vandaag niet meer’’, aldus woordvoerder Ruud Visser van de politie.

Aanhouding

De politie heeft gisteren tijdens het onderzoek in de woning aan de Van Zuylenware een stoffelijk overschot aangetroffen en gaat uit van een misdrijf. Het onderzoek is vandaag voortgezet. Al eerder werd een veertigjarige man uit Zwolle aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de vermissing van een 38-jarige stadgenoot. De politie kan niet bevestigen dat de aangehouden Zwollenaar de bewoner is van de onderzochte woning.

Van de 38-jarige vermiste Zwollenaar is sinds 7 februari niets meer vernomen. Het gaat om een persoon van Turkse komaf.

Identiteit

Het stoffelijk overschot is voor nader onderzoek overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. De politie werkt nauw samen met onderzoekers van het NFI. Bij dat onderzoek zullen zowel de oorzaak van de dood alsmede de vaststelling van de identiteit van groot belang zijn.

Het forensisch onderzoek in de woning is zondagmorgen hervat. ,,Ook in de woning kunnen aanwijzingen en sporen aanwezig zijn die de belangrijkste vragen kunnen beantwoorden. Dit onderzoek vindt systematisch en minutieus plaats. De omgeving zal ook vandaag nog afgeschermd zijn. We beseffen dat dit voor omwonenden voor overlast en misschien ook onrust kan zorgen. Als het onderzoek is afgerond worden alle afzetmiddelen zo snel als mogelijk weggehaald’’, aldus de politie.