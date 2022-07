Stoffelijk overschot van drenkeling aangetroffen na grote zoekactie in Nederrijn bij Wageningen

Moord op Michaël (30) al tien jaar onopgelost: ‘Hij was een lieve vader’

Michaël ten Napel (30) werd tien jaar geleden vermoord en achtergelaten in de polder bij Westdorpe. Zijn dood is nooit opgehelderd. Wat is het verhaal achter het onstuimige leven dat eindigde in een sloot? ,,Hopelijk doen mensen een keer hun mond open’’, zegt broer Roberto.

