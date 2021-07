Storing: negatieve test voor vakantie komt niet altijd door in corona-app

,,Op dit moment is er een probleem bekend dat het niet in alle gevallen lukt om negatieve testuitslagen van de GGD op te halen. Er wordt gewerkt aan een oplossing", is op de website CoronaCheck.nl te lezen. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat er een probleem is ‘bij het inlezen van de GGD-gegevens naar de app'. ,,Er wordt gewerkt aan een bypass, waardoor het alsnog lukt.” Om hoeveel testresultaten het gaat, is niet bekend.