Storing ov-chipkaartnetwerk NS, producten op kaart laden kan niet

MET VIDEO Nieuwe damwand komt in achtertuin van Roelf en Hans: ‘Kijken uit op één doffe ellende’

Bootje varen, vissen of zwemmen; Roelf Knoop en Hans Huisman uit Strijen hoefden tot voor kort maar tot aan het einde van hun tuinen te lopen voor een mini-vakantie aan huis. De buren leven de droom van een huisje aan het water. Maar nu zit er een kink in de kabel. ,,De komende maanden kijken we uit op één doffe ellende.”