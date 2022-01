Storm Corrie: morgen code oranje in noordwesten vanwege zeer zware windstoten, blijf thuis als het kan

UpdateMorgen trekt storm Corrie over Nederland. Het KNMI, dat eerder al voor heel Nederland code geel afgaf, heeft de waarschuwing voor sommige delen in ons land nu naar boven bijgesteld. Voor Noord-Holland, het Waddengebied, Friesland en het IJsselmeer geldt morgen code oranje. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder van de ‘zeer zware windstoten’ ondervinden.

Volgens Weerplaza trekt Corrie vanaf maandagochtend over Nederland. Langs grote delen van de kust en rond het IJsselmeer zal vanuit het noordwesten windkracht 9 blazen, met zeer zware windstoten tot liefst 120 kilometer per uur. Het KNMI verhoogde de kleurcode voor het noordwesten van Nederland aan het einde van de middag van code geel naar oranje.

In de loop van de ochtend komen ook elders in het land zware windstoten voor, met in het binnenland windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Het hoogtepunt van de storm wordt maandag volgens experts bereikt tussen 08.00 en 12.00 uur. In die tijd zou het ook tot een officiële storm kunnen komen, waarbij een uur lang minstens windkracht 9 wordt gemeten. Er is niet alleen veel wind, ook valt er van tijd tot tijd regen.

Sinds 2019 krijgen stormen waar het KNMI code oranje of rood voor afgeeft een naam. Het KNMI stelt de namenlijst voor stormen samen met de weerdiensten uit Groot-Brittannië (Met Office) en Ierland (Met Éireann). Het kan gebeuren dat de weerdiensten uit Groot-Brittannië of Ierland een storm al een naam geven voordat die Nederland bereikt. Dit is het geval bij storm Corrie, die door het Britse Met Office zwaar genoeg bevonden werd om het een naam te geven.

Bomen en dakpannen

Volgens Weerplaza is het door de harde wind morgen mogelijk dat bomen omvallen en dakpannen van huizen kunnen waaien. Het is daarom raadzaam losliggende spullen in de tuin op te bergen, want deze kunnen een speelbal van de wind worden, meldt de weerdienst.

Weggebruikers

Rijkswaterstaat waarschuwt dat weggebruikers, vooral die in een vrachtwagen of met een aanhanger achter hun voertuig, overal in het land rekening moeten houden met de zware windstoten. Het advies is om weer- en verkeersinformatie goed in de gaten te houden en het rijgedrag aan te passen. ,,Handen aan het stuur, ogen op de weg", vat woordvoerder Bart Audenaert van Rijkswaterschap het samen. De scheepvaart kan hinder ondervinden omdat bij harde wind bruggen niet bediend kunnen worden.

De ANWB adviseert weggebruikers maandag niet de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk is. Storm Corrie zal vooral tussen 08.00 en 12.00 uur op zijn hevigst zijn, zegt een woordvoerder. ,,Waarover ik me het meest zorgen maak zijn lege bestelbussen, auto’s met aanhangers en vrachtwagens zonder vracht. Uit het verleden blijkt dat die vooral voor problemen zorgen. Bestuurders moeten zich goed afvragen of ze wel de weg op moeten gaan.’’

Ook kwetsbare weggebruikers zoals motorrijders en fietsers kunnen wat hem beter thuisblijven als het enigszins kan. ,,Als je de weg niet op hoeft, blijf dan thuis. Of pas in ieder geval je rijgedrag aan.”

Stormvloedkeringen dicht

Nederland kampt op dit moment ook nog eens met hoge waterstanden langs de kust, die door de harde wind ook nog eens worden opgestuwd. Waterschappen en veiligheidsregio's zijn daarom gewaarschuwd voor de kans op wateroverlast in buitendijkse gebieden. Waar nodig neemt Rijkswaterstaat maatregelen, schrijft de uitvoeringsdienst, zoals het sluiten van keringen en coupures en het ontruimen van buitendijks gelegen gebieden.

Mogelijk sluit Rijkswaterstaat morgen ook enkele stormvloedkeringen om wateroverlast in het achterland te voorkomen. Met de huidige verwachtingen sluiten de Hollandsche IJsselkering (onder Rotterdam) en Haringvlietsluizen (tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee) zo goed als zeker, de Oosterscheldekering (Zeeland) en Ramspolkering (ten oosten van het IJsselmeer) waarschijnlijk. Gisteravond besloot Rijkswaterstaat ook al om de Hollandsche IJsselkering en de Haringvlietsluizen tijdelijk te sluiten.

Volgens de woordvoerder is het niet uniek dat Rijkswaterstaat meerdere stormvloedkeringen sluit. ,,Dat gebeurt eens in de twee tot vijf jaar.”

Volledig scherm De Haringvlietsluizen gaan morgen hoogstwaarschijnlijk dicht. © Jacques van der Neut

KLM schrapt vluchten

KLM heeft voor morgen uit voorzorg tachtig retourvluchten geannuleerd, laat een woordvoerster weten. ,,Vooral de verwachte zware windstoten die storm Corrie met zich meebrengt, zitten ons danig in de weg.” Een woordvoerder van luchthaven Schiphol verwacht dat de storm ‘grote impact‘ gaat hebben en er ‘zeker vluchten van en naar Schiphol vertraagd raken of worden geannuleerd’.

KLM gaat ervan uit dat er bovenop de nu geschrapte vluchten mogelijk nog meer moeten worden geannuleerd. ,,Ook moeten mensen rekening houden met vertragingen”, aldus de woordvoerster. Passagiers wier vluchten niet doorgaan, worden omgeboekt naar latere vluchten.

Hoogwaterplan in Zeeland

Waterschappen zijn beducht op de hoge waterstanden. Zo verwacht het Zeeuwse waterschap Scheldestromen morgen rond 13.30 uur in Vlissingen een waterstand van 3,73 boven Normaal Amsterdams Peil (NAP). Ook bij Terneuzen zal het water hoog staan. Het hoogwaterplan van dit waterschap treedt in werking vanaf een voorspelde waterstand van 3,30 meter boven NAP. Bij een verwachting van 3,70 meter boven NAP start fase 2: buitendijkse wegen gaan dan dicht, net als strandovergangen en enkele dijkdoorgangen (coupures). Op dijken is bewaking op schadegevoelige plekken.

GGD’en sluiten teststraten met oog op storm

Test- en vaccinatielocaties in Vlissingen, Rotterdam, Purmerend en Zaandam zijn morgen uit voorzorg gesloten vanwege de verwachte storm. Mensen die een afspraak hebben staan voor een coronatest worden zondag gebeld om een nieuwe afspraak in te plannen op een andere locatie.



De teststraat van de GGD Zeeland in Vlissingen, op een parkeerplaats bij ziekenhuis Adrz, is overdekt met grote witte tenten en de GGD wil voorkomen dat die wegwaaien en er ongelukken gebeuren. De GGD Rotterdam-Rijnmond sluit maandag de testlocatie bij Rotterdam The Hague Airport voor ‘de veiligheid van onze bezoekers en personeel’.



De GGD Zaanstreek-Waterland sluit maandag de vaccinatielocatie op het evenemententerrein in Purmerend en de testlocaties aan de Ronde Tocht en de Vermiljoenweg in Zaandam. Mensen die een vaccinatie-afspraak in Purmerend hadden staan, kunnen er voor kiezen om maandag zonder afspraak naar de vaccinatielocatie in Zaandam te gaan, op de Pieter Ghijsenlaan. Alleen kinderen tot 12 jaar kunnen niet op inloop langskomen.

Corrie in het buitenland

Het Verenigd Koninkrijk krijgt al eerder te maken met storm Corrie. Vanaf vijf uur vanmiddag tot morgenochtend om zes uur geldt code oranje voor het noordelijke deel van Schotland. Voor de rest van Schotland en Noord-Engeland geldt code geel. Voor Schotland komt Corrie zeer ongelegen. Eerder dit weekend richtte storm Malik al flink wat schade aan in het noordelijkste deel van het Verenigd Koninkrijk. Daarbij vielen twee doden. De vrees bestaat dat zwakke bomen die de eerste storm wel overleefden, door Corrie alsnog het loodje leggen.

In België wordt minder overlast door Corrie gevreesd dan in Nederland. Toch heeft het stadsbestuur in Antwerpen besloten om de waterkeringspoorten langs de Scheldekaaien morgenmiddag te sluiten. Bestuurders die hun auto langs de Schelde hebben geparkeerd, krijgen de raad om die te verplaatsen.

Buien

Naast wind zijn er de komende week ook veel buien. Maandag wordt het regionaal nat met ongeveer 10 millimeter regen. Dinsdag regent het vooral in de ochtend. Ook de dagen daarna is de paraplu soms nodig, maar het regent minder dan aan het begin van de week.

Gisteren waaide het al flink in het noorden en oosten van Nederland, wat resulteerde in de nodige stormschade. Zo waaiden er meerdere bomen om en raakte een automobilist in de problemen toen zijn aanhanger kantelde. Het KNMI gaf ook toen code geel af vanwege zware windstoten. Rond 21.30 uur is de waarschuwing ingetrokken.

Stormen met een naam

Stormen waarvoor het KNMI code oranje of rood uitgeeft, krijgen sinds 2019 een naam. Omdat in Nederland tot het einde van zondagmiddag slechts code geel was afgegeven voor Corrie wordt Corrie door het weerinstituut nog niet officieel zo genoemd. Bij het samenstellen van de namenlijst wordt samengewerkt met de weerdiensten van Groot-Brittannië en Ierland, die al langer stormen een naam geven. Nederland brengt dit jaar verschillende namen in, waaronder Corrie, Tineke en Franklin. Storm Corrie is vernoemd naar Corrie van Dijk, de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI in 1964.

