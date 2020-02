Storm Dennis eist twee levens aan Engelse kust, KNMI geeft code geel af

Storm Dennis: code geel maar ook lenteachti­ge temperatu­ren, nu al warmtere­cord

7:30 De dag is amper begonnen maar toch is het al de warmste 16 februari ooit. In De Bilt werd rond 03.20 uur een temperatuur van 13,6 graden gemeten. Het record stond op 13,3 graden en was van vorig jaar. Het zachte weer is een gevolg van storm Dennis, waarvoor code geel is afgegeven voor het hele land.