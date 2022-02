Storm Dudley in aantocht: GGD sluit enkele testcentra

videoHet KNMI heeft voor vandaag in het hele land code geel uitgeroepen vanwege zware windstoten, in aanloop naar de storm Dudley die vanavond en morgen over Nederland trekt. De eerste testcentra van de GGD zijn vanmiddag gesloten uit voorzorg.

De dag begint wisselvallig, maar vanaf het einde van de middag gaat het overal hard regenen en trekt de wind aan tot krachtig boven land en stormachtig langs de kust en op het IJsselmeer. ‘Van winterweer is absoluut geen sprake. Van onstuimig weer des te meer’, aldus Weerplaza.

Vanaf het begin van de avond zijn er in het hele land zware windstoten mogelijk van 75-90 kilometer per uur, bij buien en aan de kust rond 100 kilometer per uur. Het zwaartepunt van de wind wordt verwacht in het Waddengebied en in de kop van Noord-Holland. ,,Aan de westkust waait het momenteel hard met windstoten tot zo’n 70 km per uur”, zegt meteoroloog Johnny Willemsen halverwege de middag tegen deze site. ,,Dat is al aardig maar nog niet Dudley die ‘los’ is. Dat gebeurt pas begin of halverwege de avond. En hoogtepunt is eigenlijk middenin de nacht, grofweg van 22.00 tot 3.00 uur.”

De wind komt eerst uit een zuidwestelijke richting, later uit een westelijke richting. In de loop van morgenmiddag neemt de wind van het zuidwesten uit geleidelijk af.

Coronatestlocaties sluiten

De GGD heeft vanmiddag al de eerste testcentra gesloten, bijvoorbeeld in Apeldoorn en Almere. Morgen zullen nog meer steden volgen. Zo meldt de GGD dat test- en/of priklocaties in onder andere Bergen op Zoom, Raamsdonkveer, Zaandam, Purmerend en Gorinchem zowel donderdag als vrijdag gesloten blijven.

Het gaat hier voornamelijk om locaties waar het GGD-personeel in een tent werkt. ,,Die tenten zijn sterk”, zegt Esther Stiefelhagen van GGD West-Brabant. ,,Maar het is geen fijne situatie bij heftige weersomstandigheden.”

Eunice

Vrijdag ontstaat er boven het Verenigd Koninkrijk opnieuw een storm, die mogelijk ook gevolgen heeft voor Nederland. Of en hoe we dat gaan merken, is volgens Weerplaza nog onduidelijk. Volgens de meeste weermodellen trekt de kern over het centrale deel van het Verenigd Koninkrijk. Als dat klopt, dan krijgen we in Nederland waarschijnlijk te maken met forse wind uit westelijke richting. Aan zee en op de Wadden is dan stormkracht met zeer zware windstoten van 100 tot 125 kilometer per uur mogelijk. Ook in het binnenland kunnen windstoten van rond de 100 kilometer per uur ontstaan. Er is ook nog een aantal modellen dat zelfs een stap verder gaat en de kans open houdt voor windstoten van maar liefst 120 tot 140 kilometer per uur aan de kust.

De storm zou volgens Weerplaza echter ook specifiek vanuit het zuidwesten over Nederland kunnen trekken. In dat geval valt de wind mee, maar wordt het wel een kletsnatte dag. Vooral de avondspits zou flinke last kunnen krijgen van al dat water.

Dudley en Eunice volgen storm Corrie op

De eerste officiële storm van dit jaar, die twee weken geleden flink huishield en voor ruim 10 miljoen euro schade veroorzaakte in Nederland, kreeg de naam Corrie. De storm werd vernoemd naar Corrie van Dijk. Zij was in 1964 de eerste vrouwelijke meteoroloog die in dienst kwam bij het KNMI.



Ook Eunice heeft een Nederlandse oorsprong. Eunice Foot wordt gezien als een van de eerste klimaatwetenschappers. Ze onderzocht opwarming van lucht door de zon, en hoe die opwarming toenam onder invloed van koolstofdioxide. Later zou dit het broeikaseffect genoemd worden.



Dudley is bedacht door de Schotten, omdat die storm vooral boven Schotland en het Verenigd Koninkrijk tekeer zal gaan.

Waterstand

Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn ondertussen alert op de verhoogde waterstand in het IJsselmeer en het Markermeer. De verhoogde waterstand kan voor problemen zorgen bij de monding van de IJssel en de Vecht. Rijkswaterstaat verwacht langs de kust en in het Rijnmondgebied nog geen problemen, al voorziet het meetcentrum in Lelystad wel harde windvlagen langs de stranden.

Als het nodig is, sluit Rijkswaterstaat stormvloedkeringen langs de kust en aan het IJsselmeer.

Bekijk ook het weerbericht van Weerplaza:

