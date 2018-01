Storm leidt tot schade en overlast

De storm heeft op verschillende plaatsen tot overlast geleid. Zo bleef er in de ochtendspits water staan op de snelweg A20 bij Rotterdam en op de A28 bij Groningen. Ook vielen op verscheidene plaatsen bomen op de weg.



Tot 13.00 uur rijden er geen intercitytreinen tussen Dordrecht en Breda. Ook rijden er tot dat tijdstip geen treinen op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam Centraal en Breda. Het is voor de treinen te riskant om in een vliegende storm over de Moerdijkbrug te rijden.



De storm leidt ook tot hoge waterstanden langs de kust. In verband daarmee worden mogelijk de Oosterscheldekering, de Maeslantkering en de Hollandsche IJsselkering gesloten.



Op verschillende plaatsen wordt stormschade gemeld, onder mee in Rotterdam en omgeving. In Berkel en Rodenrijs waaiden dakpannen van daken en viel een deel van een zijgevel op straat. In de regio Utrecht waren ook tientallen meldingen van stormschade.