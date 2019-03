Storm: Thalys naar Nederland rijdt niet, reizigers stranden in Parijs en Brussel

Zij moeten onverwacht de nacht in de hoofdstad van Frankrijk doorbrengen. Ook in Brussel zijn passagiers gestrand.

Op Twitter meldt Thalys dat reizigers morgen alsnog de trein kunnen pakken met hun ticket van vandaag. ‘Sorry voor de omstandigheden', staat erbij. Gestrande passagiers kunnen compensatie aanvragen.

Met name in het zuiden van het land leidde de storm tot veel overlast. Het KNMI beëindigde kort na 16.30 uur code oranje beëindigd. Wel geldt voor het hele land nog code geel, in verband met zware windstoten, vooral in het zuiden. In de avond kunnen die er zijn langs de kust en boven het IJsselmeer.

Zondagmiddag gold code oranje eerst alleen nog voor de provincies Brabant en Limburg. Eerder op de dag was het ook code oranje in Zeeland en Zuid-Holland.

Geen treinen

In het zuiden van Limburg rijden door het extreme weer geen treinen op de trajecten tussen Sittard en Heerlen en tussen Sittard en Maastricht. Dit duurt naar verwachting tot circa 20.30 uur, meldt de NS.

In Geldrop (Brabant) is een man gewond geraakt toen een boom op zijn auto terechtkwam. De man raakte bekneld en moest naar het ziekenhuis. Over zijn toestand kon de politie nog geen mededelingen doen.

In de zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zorgde de harde wind voor veel stormschade. In de meeste gevallen ging het om omgewaaide bomen en schuttingen, afgewaaide takken, dakbedekking en geveldelen. Er was verder voornamelijk sprake van veel materiële schade.

Veel overlast in Limburg

Delen van het centrum van Maastricht werden enige tijd afgesloten vanwege dakpannen die naar benden waaiden, meldde de Limburgse omroep L1. Een aantal evenementen en sportwedstrijden in het zuiden werden afgelast.

In Brunssum sloeg een omvallende boom een muur uit een woning. In het Zuid-Limburgse Mechelen hebben hulpdiensten patiënten van een hospice binnen het gebouw verplaatst, zei een woordvoerder van de brandweer. Dat gebeurde nadat een zware boom op een naastgelegen woning was gevallen en het dak vernielde. Evacueren van de terminale patiënten bleek niet nodig.

In Kerkrade viel een boom op een trein en vernielde daarbij ook een bovenleiding. De politie heeft de geschrokken passagiers uit de trein gehaald. Niemand raakte gewond.

Ook het verkeer ondervond op veel plaatsen hinder van de zware storm. De politie sloot de A76 richting Heerlen tussen Spaubeek en Schinnen af omdat er bomen op de weg lagen.

Later op de avond kunnen langs de kust en boven het IJsselmeer geleidelijk weer zware windstoten voorkomen van tussen de 80 en 100 kilometer per uur.

Officiële storm

Met een gemiddelde windsnelheid van kracht 9 op de schaal van Beaufort bij Vlissingen was vandaag de eerste officiële storm van dit jaar een feit. De zwaarste windstoot van 108 kilometer per uur werd ook geregistreerd in de Zeeuwse plaats. Dat meldden de meteorologen van Weerplaza en Weeronline eerder vandaag.

De laatste keer dat het officieel tot storm kwam was op 24 januari 2018. Sinds 2003 is een stormloze periode niet meer zo lang geweest. Meteorologen spreken van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid over een heel uur uitkomt op kracht 9 op de schaal van Beaufort.

In Vlissingen was de gemiddelde windkracht tussen 12.00 en 13.00 uur het hardst. ,,De storm hebben we te danken aan een klein lagedrukgebied dat van west naar oost over het midden van het land trekt", laat weerman Wilfred Janssen van Weerplaza weten.

Morgen weer

Ook morgen is er een kans op storm aldus het weerbureau. ,,Dan trekt een volgend lagedrukgebied over ons land. Aan het einde van de ochtend en in het begin van de middag kan dit gebied voor flink wat wind zorgen in het noordwesten, op de westelijke Wadden en de regio’s rond het IJsselmeer.”



Mogelijk komt het opnieuw tot storm, maar de grote vraag is of het een uur lang met stormkracht gaat waaien. Wel is er weer kans op zeer zware windstoten rond 100 kilometer per uur.