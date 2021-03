Stormloop op proefvakantie Rhodos: ruim 17.000 aanmeldingen binnengekomen

Fleur (24) werd jarenlang misbruikt: ‘Hij wist als enige van mijn verleden, maakte misbruik van de situatie‘

22 maart Je zult het maar te horen krijgen, als je aan de belt trekt over seksueel geweld. Posttraumatisch stresssyndroom (PTSS), anorexia, depressie, ontwijkende persoonlijkheidsstoornis, dwangmatige persoonlijkheidsstoornis, angststoornis. Volgens de 24-jarige Fleur* uit Breda kijken psychologen al jarenlang enkel naar het label dat ze op haar plakken en kunnen ze haar geen van allen écht helpen. Een mentor is degene die haar aan het praten krijgt, en nu spreekt ze er zelfs in Tweede Kamer over.