Stormloop op vakanties: TUI gaat extra vliegen naar Curaçao en Aruba

,,Het begon al vanochtend vroeg. Er wordt lekker doorgeboekt. Sinds ons callcenter vandaag geopend is hebben ze het daar super druk.” De afgelopen dagen merkte Corendon al dat het aantal boekingen flink toenam. ,,Vanwege de persconferentie over onder meer het versoepelde reisadvies, kregen we het al drukker afgelopen week.” Corendon noemt het opvallend dat er veel nieuwe boekingen binnenkomen. ,,We zien dat er weinig geboekt wordt met bestaande vouchers”, zegt ze. ,,Mensen boeken echt nieuwe reizen.”



Voor alle bestemmingen die op geel zijn gezet worden veel reizen geboekt, maar bij Corendon zijn Griekenland en Curaçao het meest populair. ,,Dat zijn echt de uitschieters bij ons”, zegt de woordvoerster. ,,De meeste boekingen zien we binnenkomen voor de zomerperiode, met juli als meest populaire maand. Hiervoor waren reizigers nog wat voorzichtiger en boekten ze vooral voor augustus, zodat de kans groter was dat er meer open zou zijn.”

Boekingspiek

Reisorganisatie Sunweb beleeft de grootste boekingspiek sinds januari 2019. Behalve de vele boekingen voor reizen naar landen met een geel reisadvies, ziet de organisatie dat bestemmingen die nog op oranje staan ook niet worden geschuwd. ,,Voor Kreta worden er bijvoorbeeld volop reizen ingepland", zegt een woordvoerster. ,,We zien zelfs dat mensen hun vakanties al naar voren halen, van september naar juni. Wij verwachten ook wel dat die bestemming binnenkort op geel gaat.”



Ook TUI ziet dat mensen boeken voor reizen in de nabije toekomst. ,,We zagen al dat het heel druk was voor de zomerboekingen. Nu het helemaal bevestigd is, worden al op een veel kortere termijn boekingen gedaan. Het is echt last minute. Dan hebben we het over eind mei”, zegt een woordvoerster van de reisorganisatie. Op reisbureaus van de touroperator is het volgens haar een komen en gaan van klanten en ook de callcenters hebben het druk. Veel gehoorde vakantiebestemmingen zijn Griekenland, Curaçao en Gran Canaria.



TUI gaat ook vaker vliegen op Curaçao en Aruba, waar nu nog wekelijks twee vluchten naartoe gaan. Dat worden er vijf per week en uiteindelijk wil TUI de eilanden dagelijks aandoen.

Coronatesten

Voor internationale reizen is een negatieve coronatestuitslag nog verplicht. Een PCR-test kost vaak meer dan 100 euro en is dus behoorlijk prijzig. Reisorganisaties spelen daar slim op in door deze goedkoper aan te bieden. Bij Sunweb kunnen kinderen onder de 18 jaar zich gratis laten testen. Volwassen betalen 40 euro voor een bijgeboekte test. ,,Wij vinden dat iedereen een vakantie verdient, daarom bieden we als enige reisorganisatie gratis PCR-testen aan voor kinderen tot 18 jaar”, reageert Mattijs ten Brink, CEO van Sunweb Group.

Ook bij Corendon is een bijgeboekte test voor iedere reiziger 40 euro. ,,We begrijpen dat mensen met hele gezinnen op vakantie gaan en we willen ervoor zorgen dat mensen de kosten niet te hoog hoeven te maken.” Bij TUI hangt de prijs af van het soort boeking. Bij een pakketreis legt een reiziger 40 euro bij. Als de PCR-test bij een los vliegticket wordt geboekt, kost deze 45 euro per persoon als je met meerdere personen reist en 85 euro wanneer je de reis alleen maakt.

Aangepast reisadvies

Nederland geeft sinds middernacht niet meer automatisch alle landen de kleurcode oranje, waarmee de overheid niet-noodzakelijke reizen naar een land sterk afraadt. Enkele landen of gebieden krijgen nu kleurcode geel of groen, wat betekent dat de overheid vakanties naar die bestemmingen niet meer afraadt. Ook hoef je als reiziger bij thuiskomst in Nederland niet meer in quarantaine.

Buiten Europa is Thailand een opvallende bestemming die weer veilig genoeg wordt geacht. Dat merkt ook Riksja Travel, gespecialiseerd in individuele rondreizen. Zaterdagochtend zochten veel meer mensen op de site van Riksja naar informatie over het Zuidoost-Aziatische land dan in voorgaande weken. ,,We zagen ineens een piek. Waar we eerst op 10 procent van het aantal pageviews in een normaal jaar zaten, is dat nu ineens 40 procent”, zegt topvrouw Fenny Koppen. ,,We verwachten ook dat het aantal boekingen zal aantrekken, want veel mensen hebben al een compleet reisplan aangevraagd.”



Door de aanpassingen van de reisadviezen ‘gloort er aan alle kanten weer hoop’ in de branche, zegt Koppen. Dat is ook goed nieuws voor de werkgelegenheid. Waar Riksja het afgelopen jaar door de coronacrisis moest afslanken van 120 naar 80 werknemers, kan het bedrijf nu weer denken aan het werven van personeel voor het ‘boekingenseizoen’ september.