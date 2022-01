Stormschade in Groningen en Friesland: N370 afgezet wegens losse panelen pand Gasunie

In de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en in het Waddengebied, kwamen vanmiddag windstoten voor van tussen de 75 en 90 kilometer per uur. Verkeer en buitenactiviteiten konden hier hinder van ondervinden, meldde het weerinstituut vanmiddag al op voorhand.



Volgens een woordvoerder gaat het in Groningen om ‘zo’n tien tot twintig meldingen’, met name over omgevallen bomen en schade aan huizen. In de meeste gevallen dreigt er geen acuut gevaar, behalve bij het gebouw van de Gasunie in de stad Groningen. De N370 is afgesloten wegens schade aan het pand.