Straat in Zandvoort afgezet na vondst handgranaat

Winter snuffelt deze week heel even aan Nederland

10:53 De winter komt deze week even aan ons snuffelen. De wind gaat in kracht afnemen en het kwik daalt overdag naar 2 tot 5 graden. In de nacht en ochtend zal het nog iets kouder zijn en licht gaan vriezen. Er is aan het einde van de week lokaal wat kans op (natte) sneeuw. In het weekend trekt de winter zich weer terug en wordt het warmer.