Strafadvocaat: ‘Thijs Römer gaat moeilijke tijd tegemoet in de gevangenis’

Podcast,,Thijs Römer gaat denk ik een moeilijke tijd tegemoet in de penitentiaire inrichting”, zo voorspelt Peter Schouten. De acteur werd onlangs veroordeeld tot een maand onvoorwaardelijke celstraf. ,,Als je bekend staat als zedendader, word je hard aangepakt door de rest van de bevolking in de gevangenis”, aldus de strafadvocaat. ,,Je ziet dan dat zo iemand niet meer naar de arbeid kan, niet meer naar de recreatie kan. Gewoon in zijn cel moet blijven zitten.”

In de nieuwste aflevering van Crime de la crime, de podcast van Peter Schouten en Onno de Jong, gaan de strafpleiters in op de vraag hoe het er aan toe gaat in de Nederlandse gevangenis. ,,Qua hiërarchie sta je als zedendelinquent op de onderste tree van de ladder”, beaamt zijn De Jong.

Lees ook Topadvocaten Schouten en De Jong lanceren eigen podcast

Eten is een van de belangrijkste dingen in het rijkshotel. De Jong: ,,Onderzoek laat zien dat het ook veiliger is als gevangenen goed te eten krijgen. Dan zie je veel minder agressie. Hetzelfde geldt voor seks, oftewel de mogelijkheid om onbegeleid bezoek te ontvangen, én sigaretten. Er wordt overal gerookt in de inrichting.”

Crime de la Crime is de podcast van strafadvocaten Peter Schouten en Onno de Jong over recht en rechtvaardigheid. Samen met journalist Charlene Heezen bespreken zij wekelijks spraakmakende zaken en juridische thema’s die zij voorzien van hun expertise, ongezouten mening en een gevoel voor humor. Luister de nieuwe aflevering nu via Spotify, Apple of via ad.nl/podcasts.

Volledig scherm V.l.n.r.: Peter Schouten, Charlene Heezen, Onno de Jong / Crime de la Crime. © AD

Volledig scherm Crime de la Crime, de podcast van advocaten Peter Schouten en Onno de Jong. © AD