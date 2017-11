'Straks tuffen hier alleen Oost-Europese buschauffeurs rond voor hongerloontje'

Als niemand wat doet tuffen er straks buschauffeurs met een Roemeens of Bulgaars hongerloontje door Nederland, zo vreest de vakcentrale. Boosdoener zijn Brusselse voorstellen om buitenlandse busbedrijven toe te laten op de nationale busvervoersmarkten, zonder dat zij onrendabele trajecten moeten rijden. ,,Bedrijven als Flixbus, Ouibus en Eurolines krijgen zo de kans de krenten uit de pap te pikken op de Nederlandse OV-markt. Brussel creëert op die manier een race naar het putje die alleen maar ten koste kan gaan van werknemers. Maar ook de Nederlandse buspassagier is hiervan uiteindelijk de dupe, omdat in Nederland het principe geldt dat rendabele lijnen onrendabele lijnen financieren. Als buitenlandse bedrijven de rendabele lijnen overnemen, betekent dat straks geen busvervoer meer in bijvoorbeeld Oost-Groningen of Zeeuws-Vlaanderen”, aldus CNV-sectorbestuurder Sanne van der Meulen. Het CNV roept minister Van Nieuwenhuizen en de Tweede Kamer op de Brusselse voorstellen af te wijzen. Den Haag debatteert daarover morgen, Brussel begin volgende maand.

Terecht

CDA-Europarlementariër en EVP-transportcoördinator Wim van de Camp noemt de CNV-zorgen ‘terecht’, maar verdedigt tegelijkertijd Brussel. ,,In Zuid-Europa is de buswereld echt nog een closed shop. Als we de boel daar wat kunnen openbreken en onze busbedrijven er de kans geven te penetreren, is dat alleen maar okay. Het punt is wel: de Nederlandse busmarkt ís al geliberaliseerd en moet niet nog verder worden geliberaliseerd. In die zin heeft het CNV gelijk, dus moeten we proberen de Brusselse voorstellen aan te passen.”



Dat is ook hoe Connexxion, één van de mogelijke slachtoffers, het ziet. ,,De Nederlandse markt is al heel erg concurrerend, er moet wel een eerlijk speelveld blijven”, aldus woordvoerder Lucas Stassen. En hij beaamt: nog meer versnippering is niet in het belang van de consument.