Strandliefhebbers opgelet: massa zeeschuim in aantocht

Het schuim wordt veroorzaakt door een algensoort die al enkele weken explosief groeit in de Ooster- en Westerschelde en de Noordzee. Daar hebben vooral sportduikers veel last van. Waar het zicht normaal gesproken zo'n twee meter is, kunnen de duikers door de vele algen nu niet verder dan twintig centimeter kijken. Omdat de algen al zo'n vier weken leven, zal de populatie in de komende twee weken gaan afsterven, stelt bioloog Peter van Bragt van Stichting Anemoon. Dat proces gaat gepaard met grote hoeveelheden vuilwit schuim dat op het water drijft en aanspoelt op de stranden.



Als de weersvoorspelling blijft zoals die nu is, hoeven strandliefhebbers aan de Noordzee zich niet al te veel zorgen te maken volgens de bioloog. ,,Momenteel staat er een oostenwind, wat betekent dat het schuim op de Noordzee eerder richting Engeland dan richting ons strand zal waaien'', stelt Van Bragt. ,,In dat geval hebben we geluk. Want deze hoeveelheden algen zouden bij een noordwestenwind voor metershoge schuimpieken kunnen zorgen op het strand.'' Wie dit weekend naar de Ooster- of Westerschelde afreist om van het strand en het water te genieten, zal minder geluk hebben. Daar spoelt het schuim wel aan. ,,Op de strandjes en tegen de dijken van de Oosterschelde zie je het eerste zeeschuim al liggen. Dat wordt komende dagen alleen maar erger.''