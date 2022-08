Straten, tuinen en kelders blank: regen en onweer houden huis in noordoosten van het land

De waarschuwing is tot 22.00 uur van kracht. De Veiligheidsregio Groningen liet weten dat de wateroverlast leidde tot veel meldingen bij de meldkamer Noord-Nederland. De brandweer daar riep op om alleen bij levensbedreigende situaties 112 te bellen. Vandaag kwamen verspreid over het land al meerdere regen- en onweersbuien voor. Het water kwam in bakken omlaag. Waar het de boeren in de Achterhoek niet nat genoeg kan zijn, ondervinden inwoners van de gemeente Hardenberg juist overlast door de hevige regenval. Een enorme hoosbui zette de Hardenbergse straten vanavond blank . Onder andere de Vinkenstraat kreeg de volle laag en veranderde in een waterpoel. De stromende regen veroorzaakte ook problemen bij het gemeentehuis en woningen. De brandweer heeft verschillende straten afgezet vanwege het water.

Straten blank

Ook in de provincies Drenthe en Groningen stonden straten blank na hevige buien. Dat gebeurde onder meer in het Drentse Beilen en Winschoten in Groningen. In Utrecht kwamen onweersbuien voor met veel neerslag, met 30 tot 40 millimeter in een uur. Ook het verkeer kan last hebben van de weersomstandigheden.



Op de Veluwe zorgde het noodweer eveneens voor de nodige problemen. Zo sloeg in Elburg de bliksem in op een schoorsteen van een woning. Voor zover bekend, vielen daarbij geen gewonden. Buurtbewoners werden opgeschrikt door de knal. Brokstukken kwamen terecht op het dak en in de voor- en achtertuin van het huis.



In de omgeving van Doornspijk en ‘t Harde zorgde de regenval voor overlast in verschillende woningen en stonden straten deels onder water. Ook achtertuinen stroomden vol. Sommige bewoners kampten met water in de kuipruimte en de kelder. Een auto die half in de berm geparkeerd was kwam gedeeltelijk onder water te staan.