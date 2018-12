‘Straten verloederen door problemen bij VvE's’

video Meisje (17) ernstig gewond na ongeval, politie zoekt doorgere­den bestuurder

2 december Bij een aanrijding op de Harendonkweg in Den Bosch is vanochtend een 17-jarig meisje uit Rosmalen zeer ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer was buiten kennis en is in zeer zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar de doorgereden bestuurder van een donkere Volkswagen Golf.