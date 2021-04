Streefbedrag gehaald van actie voor ‘kinderen van Ruinerwold’

Het streefbedrag voor de crowdfundingsactie voor de negen zogenoemde ‘kinderen van Ruinerwold’ is binnen twee dagen gehaald. Vanochtend stond de teller op ruim 270.000 euro. Doel was om voor elk kind 30.000 euro op te halen.

Het geld gaat via een stichting naar de kinderen van Gerrit Jan van D. (68), die jarenlang verscholen voor de buitenwereld leefden in een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. De zaak kwam aan het rollen toen een van hen wegliep in oktober 2019.

De inzamelingsactie begon vrijdagmiddag rond 14.30 uur en liep al vanaf het begin hard. Het bedrag is afkomstig van meer dan 10.000 donateurs. De oudste kinderen laten in een reactie weten het nog niet te kunnen bevatten. ‘Het voelt als een erkenning vanuit de maatschappij en wordt als hartverwarmend ervaren. Woorden schieten tekort’, staat in een bericht dat vanuit de Stichting Kinderen van Ruinerwold is gestuurd. Ze bedanken iedereen hartelijk voor de steun.

,,Sprakeloos zijn we over dit fantastische resultaat”, reageert Esther Suurmond, een van de initiatiefnemers van de stichting. ,,We zijn verrast en ontroerd dat zoveel mensen dit initiatief hebben omarmd om de negen jongvolwassenen een steuntje in de rug te bieden.” Naast donaties zijn er ook veel lieve en bemoedigende berichten binnengekomen. ,,We zullen deze bundelen en aanbieden aan de kinderen.”

Depressie en schulden

De afgelopen weken was het verhaal van de oudste vier, onder wie ook degene die alarm sloeg, te zien op televisie in de documentaire De Kinderen van Ruinerwold. Miljoenen mensen keken naar de serie van documentairemaakster Jessica Villerius. In de laatste online aflevering vertellen de drie oudste kinderen hoe ze zijn vertrokken en hoe het ze sindsdien is vergaan.

Zo vertelt de oudste, Shin, dat hij eerst een halfjaar als dakloze heeft geleefd, voordat hij een woning kreeg. Hij werkte zichzelf in de schulden, net als zijn broertje Edino dat deed. De depressie die hij overhield aan het afgezonderde bestaan - hij mocht toen nauwelijks contact hebben met andere familieleden - is nooit meer weggegaan. Van de tien jaar dat hij weg was, zat hij zeven jaar in therapie.

Volledig scherm Het Openbaar Ministerie heeft de vervolging van de hoofdverdachte in de Ruinerwoldzaak gestaakt. © Videostill

Geen strafzaak

Vader Van D. werd ervan beschuldigd dat hij zes van zijn kinderen jarenlang tegen hun wil heeft vastgehouden op een afgelegen boerderij in het Drentse dorp. Ook werd hij ervan verdacht zijn kinderen te hebben mishandeld en een aantal van hen seksueel te hebben misbruikt. Maar de rechtbank in Assen bepaalde in maart dit jaar dat de strafvervolging van Van D. moest worden beëindigd omdat hij door zijn slechte gezondheid niet kan terechtstaan.

Van D. liep in 2016 ernstige en blijvende hersenschade op door een beroerte. Door de beslissing van de rechtbank kwam de man op vrije voeten. Advocaat Corinne Jeekel heeft inmiddels laten weten namens de oudste vier kinderen een civiele procedure te willen beginnen tegen hun vader.

Veluwe

Na zijn vrijlating trok Van D. in bij zijn vijf jongste kinderen, die door een gemeente in de Veluwe worden gehuisvest, zo bleek gister. De gemeente zei dat de kinderen veel mee hebben gemaakt en dat zij als gastvrije, inclusieve gemeente - en vanuit humanitaire overwegingen - besloten hebben om de kinderen een woning aan te bieden. De gemeente betaalt de huur.

Een van de vijf jongsten heeft hun vader inmiddels verlaten, omdat die ook vind dat er dingen zijn gebeurd die niet te rechtvaardigen zijn.

Deze week werd ook bekend dat Van D. bijna een ton aan contant geld terugkrijgt van het Openbaar Ministerie, omdat hij niet in staat is terecht te staan. Het strafvorderlijke belang is komen te vervallen, aldus het OM.

Volledig scherm De politie deed eind oktober een inval op de boerderij bij het Drentse dorp Ruinerwold. © ANP