Streekvervoer ligt vijf dagen plat: ‘Het is onverantwoord om die enkele bus nog te laten rijden’

Het streekvervoer ligt de komende vijf dagen vrijwel volledig plat. Dat verwacht vakbond FNV vanwege de grote animo onder buschauffeurs en treinpersoneel om te staken. Scholieren en studenten regelen eigen vervoer per auto of volgen lessen online.

De kans op een busrit vanaf een treinstation naar een buitenwijk of een dorp in de buurt, lijkt komende week minimaal. Vakbond FNV verwacht dat vrijwel al haar leden meedoen aan de vijf dagen durende staking in het streekvervoer. In totaal werken er 13.000 mensen in de sector, met name buschauffeurs. Zeventig procent van hen is lid bij een vakbond en legt naar verwachting het werk neer.

Hoge werkdruk

Daarmee vallen er zoveel bus- en treinritten uit, dat het streekvervoer volledig op zijn gat ligt. „Het lijkt me dan ook niet meer verantwoord om enkele bussen, waarvan de chauffeurs niet gaan staken, nog te laten rijden. Want dan wil iedereen in die ene bus”, zegt Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer.

Aanleiding voor de staking is vooral de hoge werkdruk bij personeel in het streekvervoer. Door ‘extreem onregelmatige diensten’ is volgens Van der Gaag een op de vijf chauffeurs ziek.

Tussen maandag en vrijdag rijden vooralsnog alleen de treinen van de NS. Daarnaast kun je ook terecht bij het openbaar vervoer in de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Die hebben een aparte cao. Wel wordt er gestaakt door de mensen die de bussen en treinen besturen van Arriva, Transdev, Qbuzz, EBS, Keolis, RET Bus, Hermes en Connexxion.

Online lesgeven

Een van de regio's die door de staking hard hard wordt geraakt, is Limburg. Daar rijden normaal gesproken relatief veel treinen van Arriva en zijn veel mensen afhankelijk van de streekbus. Maar het onderwijs gaat gewoon door, ook voor de 11.000 mbo-studenten van de Gilde Opleidingen in Limburg. Diverse studenten hebben al een rijbewijs en kunnen een auto regelen. Enkele teams van docenten overwegen online les te geven, aldus een woordvoerder.

Dezelfde geluiden klinken bij ander schoolinstellingen in Limburg, maar ook in de Achterhoek. Bij eerdere stakingen kwamen studenten ook op school, bijvoorbeeld door zich te laten brengen door hun ouders, docenten carpoolen. Scholierenclub LAKS ziet dat de achterban het allemaal nog even afwacht, van plan is de fiets te nemen of moeders en vaders in te schakelen.