Streekvervoerders willen met bonden praten

NVWA sluit restaurant na kakkerlak in soep

5 mei De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in de Warmoesstraat in Amsterdam een restaurant gesloten nadat een klant in afgehaalde soep een kakkerlak had aangetroffen. Na berichten op social media en lokale media over de vondst van het ongedierte bezochten inspecteurs van de voedselwaakhond zaterdag het restaurant.