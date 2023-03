Streep door celstraf van dertig jaar voor moord op Sven Prins, man zat meer dan vijf jaar onterecht vast

Het gerechtshof in Den Bosch heeft donderdag Sergio K. uit Brunssum vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op Sven Prins (30). Bij de rechtbank kreeg K. in januari 2018 nog dertig jaar cel opgelegd. Twee medeverdachten kregen toen dertig jaar en levenslang.

K. zat vijf jaar, twee maanden en elf dagen vast voor de moord. Tijdens het proces in hoger beroep draaide echter alles om. Nadat het Openbaar Ministerie in september 2021 dertig jaar had geëist, klonk van de publieke tribune de naam van een vierde persoon: een man uit België. Die zou de moord hebben gepleegd. Sergio K. had zijn naam nooit durven noemen, uit angst voor represailles.

Ook de in eerste instantie tot levenslang veroordeelde Jurandy T. zei dat K. onterecht was veroordeeld. Na onderzoek werd K. een maand later voorlopig vrijgelaten. Het OM eiste vorige maand toch weer dertig jaar cel. Volgens de aanklager was er ‘een spelletje’ gespeeld.

Met kalasjnikov beschoten

Prins werd in september 2015 tijdens een achtervolging in de auto met meerdere salvo’s uit een kalasjnikov beschoten. Toen hij strompelend een tuin in vluchtte, werd hij in zijn rug geschoten. De man bij wie Prins in de auto zat, kon gewond ontkomen. Het hof sprak van ‘niet te bevatten meedogenloosheid’.

Volgens het hof is het ‘niet zonder meer onaannemelijk’ dat iemand anders de moord pleegde. De aangewezen persoon zit echter in het buitenland. Hij is niet gevonden.

Twee medeverdachten Xionel B. en Jurandy T. kregen donderdag wel celstraf: 27 jaar. Bij de rechtbank kregen zij nog respectievelijk dertig jaar en levenslang. T. heeft bekend dat hij de fatale schoten loste. B. zat tijdens de achtervolging van enkele honderden meters achter het stuur. De twee kregen drie jaar strafkorting, omdat de zaak in hoger beroep zo lang had geduurd.