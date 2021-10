Streep door huwelijksaanzoeken door haperende benzinepomp: ‘De teleurstelling is erg groot’

Beruchte man steekt huis in brand: ‘Hij riep in de kroeg: als ik mijn huis uit moet, steek ik het aan’

16 oktober De 56-jarige man die is opgepakt voor brandstichting in zijn oude woning in het Brabantse Best zorgde al jaren voor overlast en was betrokken bij drugs- en geweldszaken, zoals een geruchtmakende schietpartij in 2018.